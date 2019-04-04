Длинноногая Рудковская в черном платье восхитила народ
Одну из фотографий продюсер разместила в Instagram. На снимке она позирует в пышном черном платье с разрезом и в черных сапогах от Dior. Яна Рудковская рассказала, что роскошный наряд изготовила российский дизайнер Ульяна Сергеенко.
Пока одни пользователи расхваливали платье, другие обратили внимание на длинные ноги телеведущей. "Ноги божественны", "Яна, у тебя очень красивые ноги", "Образ сногсшибательный", "Коленки красивые", – отметили комментаторы.
Некоторые подписчики не согласились с тем, что стилистам удалось создать роковой образ. Они назвали Яну доброй и мягкой. "У Вас очень добрый взгляд для рокового образа", "Мне нравится, но он не роковой. Образ милой и доброй жены и матери, у которой в душе покой и уверенность в завтрашнем дне", – цитирует пользователей Пятый канал.
Ранее популярный блогер Лена Миро заявила, что Яна Рудковская очень любит деньги и ради них готова мучить близких людей. "Продюсер заставила переломанного Евгения Плющенко выступить на Олимпиаде, а Диму Билана – выйти на сцену в "коматозном состоянии", – отметила она.
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