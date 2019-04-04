Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой
Юбилей Аллы Пугачевой – главное и самое долгожданное событие года. Два предпраздничных дня на Первом канале будут отданы последней народной артистке Советского Союза.
Вот лишь часть из запланированных программ: суббота, 13 апреля, 10:15 – "Алла Пугачева. А знаешь, все еще будет...", 11:15 – "Алла Пугачева. И это все о ней...", 12:15 – "Алла Пугачева. И это все о ней...", 16:50 – "Алла Пугачева. Избранное", 18:30 – Премьера. "Моя жена – Алла Пугачева", 19:30 – "Сегодня вечером. Алла Пугачева" 21:20 – "Сегодня вечером. Алла Пугачева. Продолжение".
Продолжится празднование в воскресенье, 14 апреля. В 12:15 – "Подарок для Аллы", в 18:35 – "Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой". Из-за перемены сетки вещания зрители не увидят "Теорию заговора", "Идеальный ремонт" и другие привычные передачи.
Рейтинги ожидаются сумасшедшие – почти такие же, как у новогоднего обращения президента страны. Кстати, об обращении. Алла Пугачева в воскресенье, 14 апреля, в 22:40 проведет прямую линию в эфире канала НТВ. Она ответит на самые злободневные вопросы – о детях, мужьях, диетах... Обычно певица на концертах говорит: "Спасибо тебе, мой народ!" И тут нет лукавства, ведь это, кажется, единственная всенародно любимая певица, с которой ассоциируется эпоха.
15 апреля, в день юбилея Пугачевой, весь бомонд будет гулять на грандиозном банкете. А 17-го певица впервые за десять лет даст сольный концерт на сцене Кремлевского дворца. Билетов даже по 500 тысяч в партер не осталось даже у перекупщиков. Подобного ажиотажа главная сцена страны не помнит. А продавцы цветов, говорят, возлагают на эту дату такие же надежды, как на 8 Марта и День знаний.
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