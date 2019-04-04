Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву
Извинений от ведущей потребовал заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов. Его возмутило то, что Елена Малышева назвала остеопатов представителями несуществующей медицинской специальности.
Врач обратился к руководству Первого канала с просьбой опровергнуть слова ведущей программы "Жить здорово!". Копию письма Мохов опубликовал в Facebook. Дмитрий Мохов обвинил Елену Малышеву в непрофессионализме, передает Ura.ru.
Обращение к Константину Эрнсту написано на бланке министерства здравоохранения России. Мохов попросил "принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации".
Речь идет о выпуске программы от 29 марта. Во время передачи Елена Малышева заявила, что "в России не существует такой "бездоказательной" медицинской специальности, как остеопатия. Также она добавила, что "остеопатия не имеет методов, официально существующих в российской медицине", сообщает "Царьград".
Завкафедрой потребовал опровержения в эфире Первого канала, а также извинений перед специалистами, поскольку была задета их репутация. Шоу "Жить здорово!" и Елена Малышева неоднократно оказывалось в центре скандалов в связи с неоднозначными сюжетами этой передачи, передает РИА ФАН. В частности, много шума наделал выпуск программы от 13 февраля, в которой актриса Светлана Галка, одетая в костюм матки, спела о здоровье от лица женских репродуктивных органов.
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