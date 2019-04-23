Оскароносный продюсер скончался после тяжелой болезни

Известный продюсер Стив Голин ушел из жизни в возрасте 64 лет. Он скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.

Стив Голин запомнился зрителям как продюсер лент "Выживший", "Вечное сияние чистого разума", "Вавилон", "Быть Джоном Малковичем", "Игра". За работу над фильмом "В центре внимания" был удостоен премии "Оскар", передает Life.