Оскароносный продюсер скончался после тяжелой болезни

Известный продюсер Стив Голин ушел из жизни в возрасте 64 лет. Он скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.
Стив Голин запомнился зрителям как продюсер лент "Выживший", "Вечное сияние чистого разума", "Вавилон", "Быть Джоном Малковичем", "Игра". За работу над фильмом "В центре внимания" был удостоен премии "Оскар", передает Life.
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