Кудрявцева показала синяк от Лазарева

Телеведущая призналась, что пострадала от рук своего бывшего возлюбленного – певца Сергея Лазарева. В качестве доказательства Лера Кудрявцева показала фотографию, где на ее лице можно заметить синяк.

Недавно звезда вернулась из Дюссельдорфа, где проходил российский музыкальный конкурс "Песня года". Ведущими шоу стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Во время съемок актриса часто делилась видеозаписями с мероприятия. В одном из последних роликов она продемонстрировала травму, которую ей нанес коллега.

"Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Вот это было лишнее!", – отметила звезда, указывая на царапину. К записи она прикрепила ссылку на страницу музыканта в Instagram. Рассказать об обстоятельствах случившегося телеведущая отказалась. Вероятно, она отнеслась к этому инциденту с юмором, так как можно заметить, как на последних секундах съемки она еле сдерживает улыбку.

Лера Кудрявцева редко рассказывает своим поклонникам о личной жизни, однако иногда она все же делает исключения. Например, недавно она призналась, что любит готовить по ночам. Звезда опубликовала фотографию, на которой изображен торт. "Иногда по ночам хочется что-нибудь испечь. Испекла сметанник или домашний "панчо", – похвасталась она. Пользователи похвалили кулинарные умения телеведущей.