Игорь Крутой рассказал о страшном недуге
Игорь Крутой в этом году будет отмечать свое 65-летие. В преддверие своего юбилея композитор дал откровенное интервью, рассказав о главном принципе своей работы с артистами – доверительном отношении.
"Я никогда не подписывал контрактов. Бумага для меня не важна. Входить в долю и получать с исполнителя деньги, я этим я тоже не занимаюсь. Мало того, я никогда не брал деньги за свои песни", – заявил Крутой в программе "Крутая история".
Музыкальным бизнесом композитор занимается уже более 30 лет.
Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и другие звезды. Но путь к успеху и славе был не простым.
Крутой рассказал, что с детства страдает серьезным недугом – в результате осложнений после болезни он оглох на левое ухо. И, казалось бы, карьере композитора не суждено было случится, но мама Крутого все же отдала его в музыкальную школу, мечтая, что сын будет играть на рояле.
Позже будущий продюсер с отличием окончит музыкальное училище. Теперь его мама присутствует на каждом большом концерте сына, который непременно преподносит ей букет цветов.
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