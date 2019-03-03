Игорь Крутой рассказал о страшном недуге

Недуг не помешал Игорю Крутому с отличием закончить музыкальную школу, хотя по началу учеба давалась тяжело. На продолжении занятий несмотря ни на что настаивала мама композитора.

Игорь Крутой в этом году будет отмечать свое 65-летие. В преддверие своего юбилея композитор дал откровенное интервью, рассказав о главном принципе своей работы с артистами – доверительном отношении.

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"Я никогда не подписывал контрактов. Бумага для меня не важна. Входить в долю и получать с исполнителя деньги, я этим я тоже не занимаюсь. Мало того, я никогда не брал деньги за свои песни", – заявил Крутой в программе "Крутая история".

Музыкальным бизнесом композитор занимается уже более 30 лет.

Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Филипп Киркоров и другие звезды. Но путь к успеху и славе был не простым.

Крутой рассказал, что с детства страдает серьезным недугом – в результате осложнений после болезни он оглох на левое ухо. И, казалось бы, карьере композитора не суждено было случится, но мама Крутого все же отдала его в музыкальную школу, мечтая, что сын будет играть на рояле.

Позже будущий продюсер с отличием окончит музыкальное училище. Теперь его мама присутствует на каждом большом концерте сына, который непременно преподносит ей букет цветов.