Жителей Петербурга испугал запах газа

Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга были напуганы запахом газа, распространявшимся на улице. При этом в ближайших домах газового оборудования установлено не было. Удалось установить источник запаха – пахло из канализации. В администрации района рассказали, что инцидент произошел из-за незаконного слива газонефтепродуктов в один из люков на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы, передает FlashNord. Чтобы установить злоумышленников, специалисты проверяют записи с камер наблюдения.
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