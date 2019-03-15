Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года
"Она естественная и легкая": Богомолов впервые высказался о Собчак
Режиссер Константин Богомолов, которого называют любовником Ксении Собчак, впервые высказался о ведущей. Впрочем, его слова касались только актерских талантов светской львицы, которую он снял в своем новом сериале "Содержанки".
Богомолов заявил, что Собчак как актриса "естественная и легкая". Примечательно, что на премьеру он пришел с бывшей женой, которая также сыграла одну из ролей в ленте, а ведущая просочилась в зал через черный ход.
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