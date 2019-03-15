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Шоу-бизнес

Вупи Голдберг вернулась "с порога смерти"

Вупи Голдберг. Фото: www.globallookpress.com
Известная американская актриса Вупи Голдберг появилась на публике впервые после тяжелой болезни. Артистка в течение месяца была на грани смерти.
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Тяжелая форма пневмонии надолго приковала актрису к больничной койке. К счастью, все обошлось и Вупи Голдберг появилась на ток-шоу The View. Зрители встретили ее бурными аплодисментами. Артистка подтвердила, что едва не умерла.

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"Я еще не вернулась. Но мне станет лучше, только если я начну работать, и я начинаю", – успокоила Голдберг своих поклонников.  

Российскому зрителю Вупи Голдберг известна, в частности, по романтической мелодраме "Привидение". В фильме также снимались Патрик Суэйзи и Деми Мур. Эта работа Голдбергк – роль Оды Мэй Браун – принесла актрисе премию "Оскар".

Сейчас 63-летняя Вупи Голдберг оказалась на пороге смерти, у нее были поражены оба легких. Зрители не видели актрису более месяца. Лишь недавно артистка пообщалась с журналистами. "Я встаю и могу двигаться. Не так быстро, как мне бы этого хотелось, но я в порядке", – заявила Голдберг. По словам актрисы, она была очень близка к тому, чтобы покинуть Землю, передает Associated Press.

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Публикация от WhoopiGoldberg (@whoopigoldberg)

Кроме "Оскара", в копилке Вупи Голдберг и другие награды -  "Грэмми", "Эмми" и "Тони". Кроме того, актриса завоевала 2 "Золотых глобуса" и премию BAFTA, у артистки собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде. 

Автор: Андрей Евлампиев15 марта 2019, 12:18

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