Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 марта 2019 года
Новая напасть обрушилась на Юлию Началову
Врачи продолжают бороться за жизнь актрисы Юлии Началовой. Ее состояние вызывает у специалистов серьезные опасения, ведь один за другим у звезды отказывают внутренние органы.
Теперь в СМИ появилась информация, что у Началовой развилась почечная недостаточность. Артистка находится в реанимации в состоянии искусственной комы.
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