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Жасмин откровенно рассказала о четвертой беременности

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
На пре-пати II музыкальной премии "Жара" собрались топовые российские артисты. Сама церемония состоится 5 апреля в "Крокус Сити Холле". Пока же звезды заполнили бюллетени для голосования, на основании которых и будут названы победители. Со сделавшей свой выбор Жасмин встретился корреспондент "Дни.ру" и расспросил про возможную беременность.
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Новость о том, что актриса Анастасия Заворотнюк четыре месяца назад стала мамой очаровательной дочери, но скрывала это, стала шоком для Жасмин. "Я видела ее не так давно на другой премии, но она мне ничего не говорила про беременность", – вздохнула певица.

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Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Казалось, что и она сама несколько округлилась, поэтому корреспондент "Дни.ру" прямо спросил артистку про беременность: "А вы хотите родить еще одного, четвертого, ребенка, ведь возраст (41 год) еще позволяет?"

"Я бы, наверное, и хотела, – ответила ошарашенная исполнительница, – но мой муж против. Но в теории я бы хотела, чтобы ребенок появился сразу, чтобы не ждать девять месяцев и не проходить беременность и сопутствующие ей состояния еще раз. Не знаю, может, усыновить?"

"С уверенностью могу сказать, что от услуг суррогатной матери, как сделали многие коллеги, я откажусь. Я ведь восточная девушка, а у нас с этим очень строго", – сказала звезда. 

У Жасмин уже есть трое детей – 21-летний сын Михаил от брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым, а также семилетняя дочь Маргарита и сын Мирон, которому скоро исполнится три годика, рожденный от молдавско-израильского предпринимателя и политика Илана Шора. 

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

"Я не ревную сына к моему бывшему мужу, – заверила артистка в недавнем интервью "Дни.ру". – Напротив, даже просила его, чтобы он не забывал папу, регулярно ему звонил, каждое воскресенье навещал бы, строили бы вместе планы и бизнес. Сын общается и со своими братьями – детьми моего бывшего мужа от другого брака, которые периодически прилетают в Москву из других стран". Сама она вместе с детьми регулярно летает к мужу в Молдавию. А в его планы очередная беременность знаменитой жены, как оказалось, не входит.

Автор: Феликс Грозданов12 марта 2019, 23:03

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