Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 февраля 2019 года
Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак
Актриса Дарья Мороз впервые высказалась о своих отношениях с режиссером Константином Богомоловым, которого называют любовником ведущей Ксении Собчак. Артистка призналась, что с мэтром официально в разводе, а расстались еще раньше.
Актриса подчеркнула, что несмотря на это они продолжают общаться каждый день. Причина – общий ребенок Анна, которую воспитывают оба родителя. Вдобавок, Богомолов и Мороз вместе работают.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 февраля 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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