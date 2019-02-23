Поклонником горячих обсуждений личной жизни звезд и щекотливых историй о знаменитостях опять есть что обсуждать. Ни выходные, ни праздники не становятся поводом для того, чтобы поток интересных историй о знаменитостях даже слегка уменьшился. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 февраля 2019 года.

Толкалина довела народ до исступления откровенным фото

Актриса Любовь Толкалина порадовала своих подписчиков в Instagram откровенным снимком с побережья Гоа. Подписчики пришли в настоящий восторг от увиденного.

Красавицу поклонники сравнили с изящной птицей и забросали комплиментами. Образ 41-летней актрисы затмил даже захватывающие дух пейзажи.

Избившего жену Башарова выгоняют на улицу

Продюсеры шоу "Битва экстрасенсов" подумывают о том, чтобы отказаться от услуг Марата Башарова. Подобное решение начало зреть в головах авторов мистической передачи после того, как стало известно о том, что шоумен избил свою супругу.

Продюсеры решили, что скандальная репутация Марата Башарова негативно влияет на рейтинги "Битвы экстрасенсов". Впрочем, пока окончательного решения еще не принято.

Хамку Сябитову разнесли за колбасу

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова неприятно удивила своих поклонников в Instagram неоднозначным высказываниям. Она пожаловалась на подарки, которые приносят гости студии.

Роза Сябитова призналась, что цветы ей надоели и хотелось бы получать колбасу. Ведущую обвинили в хамстве и заносчивости.

Объевшаяся блинов Королева едва не лишилась зубов

Певица Наташа Королева призналась, что никогда не обращалась к медикам ради изменения своей внешностью. Единственное – ей пришлось делать себе "новые зубы".

Оказалось, что из-за стресса зубы начали активно стираться. Артистке пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Звезда "Дома-2" запаниковала из-за втянутого соска

Флер популярности сопровождает звезд "Дома-2" даже через какое-то время после их ухода из шоу и позволяет получать рекламные контракты, находить богатых женихов и по-другому обустраивать свою жизнь. Ну а любители следить за светской хроникой все так же следят за этими молодыми людьми и обсуждают их изменения во внешности.

Отдыхающая на Мальдивах бывшая участница "Дома-2" Екатерина Колисниченко, которая готовится к рождению ребенка, решила поделиться с подписчиками своей историей о пластике груди. Она призналась, что сейчас ее пугает перспектива грудного вскармливания. К обычным проблемам кормящих матерей у нее добавляется тот факт, что девушка является обладательницей так называемого втянутого соска, что бы это ни значило.

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