Американского комика нашли мертвым в собственном доме

Тело 48-летнего комика и актера Броди Стивенсона было обнаружено в его доме в Лос-Анджелесе, передает "Российская газета". Официальной информации о причинах его смерти пока не поступало. По предварительным данным, юморист сам свел счеты с жизнью.

Броди Стивенс известен благодаря своим комедийным шоу, а ролям в таких фильмах, как "Мальчишник в Вегасе", "Впритык" и многих других, а также озвучкой юмористических мультсериалов – "Американский папаша" и "Время приключений".