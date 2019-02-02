"Просто средство": как Собчак использовала режиссера Богомолова
Никакая роковая разлучница или разлучник не могут сломать что-то в отношениях. Эти люди становятся просто средством, транспортом, который "вывозит" одного из партнеров из испорченных отношений, уверена Ксения Собчак.
"Человек, которого ты встречаешь потом – он просто средство, транспорт вывезти тебя из ситуации. Тебе не хватает сил себя выдернуть – и ты находишь такой способ", – пояснила телеведущая в программе Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на Первом канале.
Собчак призналась, что сейчас проходит достаточно сложный период в жизни. Но светская львица убеждена, что надо не бояться общественного мнения, жить своими чувствами.
Напомним, в декабре прошлого года в Сети начали появляться слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Поклонники стали все чаще видеть телеведущую в компании режиссера. Позднее в СМИ появилась новость о том, что известный актер напал на Богомолова и разбил ему нос.
На днях телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, за романом которых следит последние недели вся страна, обедали в ресторане Buro Tsum в компании миллиардера Романа Абрамовича и Надежды Оболенцевой. После трапезы вся компания отправилась на премьеру спектакля Константина.
Наблюдатели предположили, что в преддверии возможного бракоразводного процесса с Максимом Виторганом Ксения Собчак всерьез задумалась связать свое будущее с приписываемым ей любовником. Возможно, Собчак таким образом пытается устроить его жизнь.
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