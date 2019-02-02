"Рожайте от русских": обвиненную в киднеппинге актрису освободили из-под стражи

Думать "не маткой, а головой" советует рожающим от иностранцев россиянкам известный блогер. Лену Миро возмутила история российской актрисы Ирины Усок, которую американцы обвинили в киднеппинге.

Ирину Усок освободили из-под стражи в зале суда. В США ее обвиняют в похищении дочери. Где находится ребенок – неизвестно: по разным данным, трехлетняя девочка либо передана органам опеки, либо сестре отца.

Самого Ричарда Битетти, американца с итальянскими корнями, в Штатах сейчас нет. Отец девочки, как сообщают СМИ, два года назад попал в тюрьму за торговлю наркотиками, но вышел под залог. Когда Ирина Усок забеременела, Ричард требовал сделать аборт. Однако ребенок родился, отношения в паре окончательно испортились и актриса с дочкой уехала в Россию.

Несмотря на то, что в браке пара не состояла, у Николь фамилия отца и американский паспорт. Теперь Ричард вдруг решил оформить ордер на задержание. Как сказал вице-консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, единственной целью задержания Ирины Усок было получить письменные признания в том, что отцом ребенка является американский гражданин Битетти. Россиянка этот факт признала, передают "Вести".

Сейчас Ирина дожидается суда. Если ее признают виновной в киднеппинге, актриса может получить до 20 лет тюрьмы. В теате "Содружество актеров Таганки", где служит Усок, не знают, зачем артистка поехала в Штаты. А известного блогера Лену Миро поведение актрисы удивляет.

По словам блогера, цивилизованный взгляд заключается в том, что оба родителя имеют равное право решать за ребенка. Попрание прав отца почти во всем мире считается преступлением – в том числе против ребенка. А тот факт, что и сам родитель – асоциальный тип – при этом не учитывается.

"Мое удивление связано не с работой полиции – они-то как раз все правильно сделали. И даже заявление отца ребенка не удивляет. Интересно другое, чем Ира Усок думала, когда решила родить от американца? Нет, я не против родов – пожалуйста, хоть оброжайтесь. Но если ты это делаешь от иностранца, узнай, хотя бы, их законы о правах детей. Наши куры почему-то уверены, что отец – это так, сопутствующий фактор, а главное в жизни ребенка - мать", – как обычно жестко комментирует Миро ситуацию с Ириной Усок.