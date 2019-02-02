"Все расплывается": Леонид Агутин начал терять зрение
Российский исполнитель Леонид Агутин сделал шокирующее заявление, признавшись, что постепенно теряет зрение. Об этом он рассказал изданию "Собеседник".
"Мне стало трудно читать. Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!" Все перед глазами расплывается", – сказал Агутин.
Артист добавил, что в свое время прочитал "целый шкаф" и теперь скучает по любимому хобби. Агутин тяготеет к русской литературе: читает Дину Рубину, Улицкую, Александра Иванова.
"Книги Довлатова у меня были разложены по всей квартире. Для каждого случая – свой томик", – говорит певец.
Любовь к литературе у Агутина появилась в детстве. В то время он еще не мечтал о сцене, а мама надеялась, что Леонид станет известным журналистом.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Людмила Агутина выпустила биографию своего знаменитого сына-музыканта. Рассказывается в ней, в частности, и о личной жизни Леонида. И подробности есть удивительные!
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