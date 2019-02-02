Скандальный принц Гарри публично унизил оскароносную актрису

Принц Гарри снова стал виновником скандала. Во время светского приема он оскорбил актрису Хелен Миррен. 73-летняя обладательница "Оскара" не стерпела унижения.

Гостями благотворительного ужина стали члены королевской семьи и звезды кино и шоу-бизнеса. Здесь принц Гарри и встретил 73-летнюю Хелен Миррен. Однако приветствие, с которым принц обратился к обладательнице "Оскара", больше походило на оскорбление.

Внук Елизаветы II обратился к Миррен со словами: "О, вот и бабушка здесь!". Принц Гарри неудачно пошутил – он имел в виду, что Миррен сыграла саму Елизавету II в фильме "Королева". Однако приветствие прозвучало двусмысленно и излишне фамильярно.

Известно, что сама Елизавета II благосклонно отнеслась к картине, за которую исполнительница главной роли удостоилась премии "Оскар". Королева даже пригласила Хелен на частный ужин. Однако фамильярности от внука монаршей особы – принца Гарри – Миррен терпеть не собиралась, о чем и рассказала в эфире одной из радиостанций, пишет "Вокруг ТВ".

На "бабушку", как назвал Хелен Миррен принц Гарри, актриса вовсе не похожа. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает активно сниматься. Прошлой осенью актриса прилетала в Санкт-Петербург – здесь снимались некоторые сцены для нового исторического проекта канала HBO о российской императрице Екатерине Великой. Кроме того, в ближайшее время Хелен Миррен должна появится на больших экранах в антологии "Берлин, я люблю тебя". Понравилась актрисе и работа в боевиках: она сыграла в картине Люка Бессона "Анна", где снялся и российский актер Александр Петров.