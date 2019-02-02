"Неадекватный человек": Дочь Даны Борисовой сбежала из дома

Дочь телеведущей Даны Борисовой ушла из дома. Полина написала об этом в своем Instagram и попросила подписчиков не жалеть ее "неадекватную" мать.

Полина Борисова сообщила, что поссорилась со своей мамой. Именно поэтому в ее блоге давно нет их общих с родительницей фотографий, пояснила 11-летняя девочка.

"Мы поссорились, я психанула и ушла из дома. Такое уже было, когда мама пришла домой с чуваком из "Давай поженимся!" (он меня бесил). Я взяла рюкзак, деньги и ушла", – рассказала Полина.

Дочь телеведущей просит подписчиков не жалеть Дану – по ее словам, просто никто не знает, какой Борисова "хитрый и неадекватный человек".

Два года назад Дана Борисова смогла побороть наркотическую зависимость. После чего занялась помощью тем, кто столкнулся с такой же бедой. На днях стало известно, что телеведущая отправилась в международный антинаркотический лагерь в Крыму – поддержать тех, кто сейчас там лечится.

А тем временем ее дочь устроила демарш. Надо сказать, что подписчиков действия Полины Борисовой возмутили – им не нравится, что девочка выносит сор из избы. "Малышка, ты ещё многого не понимаешь, родители, какие бы ни были, они твои родители и их не выбирают", "Куда ты ушла? Вот это поворот", "Полин, мама – это святое", - комментируют пост пользователи.

Дана Борисова недавно выиграла суд у бывшего возлюбленного и получила право общаться со своей 11-летней дочерью. Телеведущая приобрела новую квартиру в Москве, чтобы жить там вместе с Полиной. Однако в последнее время отношения с наследницей стали портиться. Борисова жаловалась, что ребенок стал употреблять нецензурные слова, а во всех ее действиях видна "какая-то излишняя взрослость", напоминает Teleprogramma.pro.