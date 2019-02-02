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"Как Бузова": Кудрявцеву смешали с грязью после публикации редкого снимка

Лера Кудрявцева и Отар Кушанашвили. Фото: www.globallookpress.com
Архивный снимок Леры Кудрявцевой вызвал ажиотаж среди поклонников. На фотографии 1994 года телеведущая – брюнетка, фанатов поразило ее сходство с Ольгой Бузовой.
прочитано 1420 раз

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram кадр передачи "Партийная Zона" на телеканале ТВ-6. Тогда восходящая звезда вела эту программу вместе с Гошей Куценко, голова которого в узбекской тюбетейке тоже попала в кадр. Еще одним ведущим был Отар Кушанашвили.

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Надо сказать, что большинство поклонников Кудрявцеву не узнали. Они решили, что перед ними Ольга Бузова.

"Я на секунду подумала, что это Ольга Бузова. Так вот кто ее ролевая модель", – прокомментировала снимок подруга Кудрявцевой Анфиса Чехова. "Да, много общих черт. Тоже давно заметила сходство Леры и Ольги", – поддержали мнение подписчики.

Многие комментаторы отметили, что испытали чувство ностальгии по тем временам, когда выходила программа "Партийная Zона". "Помню!!! Всегда смотрел!!", – написал бывший возлюбленный, а ныне друг Кудрявцевой Сергей Лазарев. Ему на момент съемок этого выпуска передачи было 11 лет. "Говори сразу, был моим фанатом, чо уж", – пошутила Лера Кудрявцева в ответ (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Лера Кудрявцева в то время только начинала свою карьеру на телевидении в качестве ведущей.  Кроме того, она танцевала и была бэк-вокалисткой у известных певцов, таких как Евгений Осин, Игорь Саруханов и Богдан Титомир.

Некоторым подписчикам сравнение Кудрявцевой с Бузовой не понравилось. Они отметили, что Лера "всегда была красоткой". Получил свою порцию комплиментов и Гоша Куценко. Его назвали "красавчиком".

Автор: Андрей Евлампиев2 февраля 2019, 12:23

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