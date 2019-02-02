"Как Бузова": Кудрявцеву смешали с грязью после публикации редкого снимка

Архивный снимок Леры Кудрявцевой вызвал ажиотаж среди поклонников. На фотографии 1994 года телеведущая – брюнетка, фанатов поразило ее сходство с Ольгой Бузовой.

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram кадр передачи "Партийная Zона" на телеканале ТВ-6. Тогда восходящая звезда вела эту программу вместе с Гошей Куценко, голова которого в узбекской тюбетейке тоже попала в кадр. Еще одним ведущим был Отар Кушанашвили.

Надо сказать, что большинство поклонников Кудрявцеву не узнали. Они решили, что перед ними Ольга Бузова.

"Я на секунду подумала, что это Ольга Бузова. Так вот кто ее ролевая модель", – прокомментировала снимок подруга Кудрявцевой Анфиса Чехова. "Да, много общих черт. Тоже давно заметила сходство Леры и Ольги", – поддержали мнение подписчики.

Многие комментаторы отметили, что испытали чувство ностальгии по тем временам, когда выходила программа "Партийная Zона". "Помню!!! Всегда смотрел!!", – написал бывший возлюбленный, а ныне друг Кудрявцевой Сергей Лазарев. Ему на момент съемок этого выпуска передачи было 11 лет. "Говори сразу, был моим фанатом, чо уж", – пошутила Лера Кудрявцева в ответ (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Лера Кудрявцева в то время только начинала свою карьеру на телевидении в качестве ведущей. Кроме того, она танцевала и была бэк-вокалисткой у известных певцов, таких как Евгений Осин, Игорь Саруханов и Богдан Титомир.

Некоторым подписчикам сравнение Кудрявцевой с Бузовой не понравилось. Они отметили, что Лера "всегда была красоткой". Получил свою порцию комплиментов и Гоша Куценко. Его назвали "красавчиком".