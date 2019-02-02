Брошенная Кридом Клюкина объявила о свадьбе

Женихом уральской модели стал топ-менеджер Владимир Чопов. Дата свадьбы пока не назначена.

Победившая в шоу "Холостяк" модель Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью – она выходит замуж, но, увы, не за Егора Крида.

Дарья рассказала об этом в свой день рождения, сообщив, что получила предложение руки и сердца от завидного жениха. Избранником бывшей Крида стал топ-менеджер одного из крупнейших медиахолдингов Владимир Чопов.

Недавно фанаты решили, что Клюкина беременна. На одном из видео с участием Дарьи они разглядели "подросший" живот модели. Отцом ребенка, по мнению комментаторов, мог быть Егор Крид. Ведь это он по итогам шестого сезона шоу "Холостяк" выбрал победительницей Клюкину.

Интересное положение Дарьи раскрыла ее подруга модель Кристина Крайт. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram видео с Клюкиной. На кадрах разглядели округлившийся животик Даши. Сама победительница шоу "Холостяк" новость не комментировала. Модель уехала в родную Свердловскую область, от публичных выступлений Даша воздерживалась.

Напомним, что после шоу "Холостяк" отношения у Егора Крида и Дарьи Клюкиной не заладились. Молодые люди пытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре певец объявил о расставании с моделью.