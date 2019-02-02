Пугачеву обвинили в провалах России на Евровидении

Проект "Х-Фактор" на Украине стал настоящей "кузницей кадров" для Евровидения. Уже несколько его участников вошли в национальный отбор. В России, к сожалению, это формат не прижился, а другие программы с поставкой материала к конкурсам вроде Евровидения не справляются.

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