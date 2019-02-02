Пугачеву обвинили в провалах России на Евровидении
На Украине активно выбирают представителя, который поедет на Евровидение в Тель-Авив: за это право борются 16 претендентов. Полуфиналы национального отбора пройдут 9 и 16 февраля в Киеве, финал назначен на 23 февраля.
Свою песню для нацотбора на Евровидение-2019 представила и украинская группа KAZKA. Это композиция Apart – как пишут музыканты, "личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов".
Эта композиция – безусловный лидер национального отбора, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"С вероятностью 99,9% именно эта группа будет представлять Украину на конкурсе. Думаю, что зрители проголосуют именно за нее. В этой связи хочу сказать, что у KAZKA, на мой взгляд, будет куда больше шансов на победу, чем у Melovin. Они более форматные для Евровидения. А еще не без удовольствия могу отметить, что украинская версия "Х-Фактор" стала практически постоянным поставщиком участников на Евровидение", – сказал Манукян Дням.Ру.
Эксперт сожалеет о том, что в России этот конкурс не прижился. При этом Манукян отмечает, что у этого обстоятельства были объективные причины.
"Ведь у нас в стране он запускался лично под Аллу Пугачеву. Она, как видно, вскоре потеряла к этому конкурсу интерес. По сути получается, что русскоязычная версия "Х-Фактора" стала заложником настроения Примадонны. Призываю российских вещателей вернуть Х-Фактор на ТВ, но уже без Пугачевой. Этот конкурс не должен зависеть от настроения одного человека", – сказал эксперт.
Манукян убежден, что "Х-Фактор" России нужен. В случае его возрождения появятся, наконец, новые имена – и тогда список претендентов на Евровидение будет состоять не из 5-6 человек, многие из которых на конкурс уже ездили.
По мнению эксперта, проект "Голос" с этой ролью не справляется. Он показывает стране отличных певцов – но там не приживаются артисты. А на Евровидение от России, уверен Манукян, всегда должен ездить именно артист.
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