"Звезда фотошопа". Седокова выложила новое откровенное фото
Бывшая вокалистка "Виа-Гры" Анна Седокова похвасталась в своем Instagram новым фото в купальнике, однако поклонники не оценили стараний артистки.
"Я жирная и уродливая": расплывшаяся Седокова взвыла от обиды
Большинство упрекнули Седокову в использовании фотошопа.
Материал дополняется.
Артистка арестована
Артистка не простила измену и расторгла брак с мужем
Артист продвигает собственный коллектив
Избранница юмориста устала от внимания прессы