Замешана черная магия: перепуганные участники шоу "Дом-2" зовут священника
Жители Поляны то и дело обсуждают странности, которые происходят вокруг вип-домика. По мнению многих участников там обитает призрак, а шоу "Дом-2" проклято.
Ночью в вип–комнатах можно услышать странные скрипы, шаги, чей-то вой. Причем привидение не так уж безобидно – придя туда в полночь можно почувствовать, как тебя кто-то толкает.
Ольга Рапунцель, которая давно обитает в проклятых апартаментах, жаловалась, что иногда чувствует присутствие чего-то сверхъестественного. В Сети ходят слухи, что на месте этого здания раньше стоял храм, именно это и объясняет аномальные явления.
Между тем, участница телестройки Майя Донцова уверена, что в деле замешана черная магия. "Когда начались все эти призраки, духи и так далее, обходили вип-дом еще с Петей Шепелем и он достал… со стороны улицы был вставлен черный крест. Он его вытащил и тогда вообще началась жесть", – заметила звезда телестройки.
По словам Майи, бывшая участница "Дома-2" Вера Курочка, отходя ко сну в вип-апартаментах, несколько раз впадала в мистическое состояние, сравнимое с уходом в астрал. Девушку это очень пугало. Видео с рассказом Донцовой опубликовал Instagram – аккаунт dom2_reality.
Отметим, что поклонники "Дома-2", ознакомившись с записью отметили, что на телестройку срочно необходимо пригласить священника. По мнению диванных экспертов, каждый уголок съемочной площадки шоу "Дом-2" необходимо окропить святой водой.
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