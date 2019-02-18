Сын-алкаш известного певца разбился после попойки

Пять лет прошло со дня смерти легендарного советского эстрадного исполнителя Яака Йоалы, которого прославила песня "Лаванда". И вот стали проявляться скелеты из шкафа...

44-летний Янар уверен, что знаменитый отец его совсем не любил. "Всегда относился ко мне как к пустому месту, – плачет наследник Йоалы. – Да и мать постоянно приговаривала: "Ты дурак у известного отца, никчемный сын!" Он и с внучкой, моей дочкой, виделся всего пару раз. Отцу это вообще не надо было – жил сам по себе".

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Неурядицы в семье и родительская нелюбовь вынудили парня искать утешения в алкоголе, и теперь все его беды связаны с выпивкой. Бывает, Янар уходит в недельные запои, после которых его просто не узнать. Пьяным он легко может сесть за руль. И одна из таких поездок едва не стоила ему жизни. После смерти отца Янар разбился на машине после очередной попойки – на полном ходу угодил в забор. К счастью, он выжил, хоть и был вынужден платить большой штраф.

"А кто не пьет?! – цитирует звездного наследника "Экспресс-газета". – Отец постоянно был веселым, потому что пил. Помню, когда я был подростком, у нас дома происходило черт знает что. Моя комната была заполнена народом, алкоголя уходило порядочно".

Напомним, что популярного эстонского певца Яака Йоалу похоронили в Международный день музыки, 1 октября 2014 года, на таллинском кладбище Метсакальмисту. Артист скончался на 65-м году жизни из-за проблем с сердцем – он перенес два инфаркта.