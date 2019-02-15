Спокойно ли все в мире или человечество готовится к очередному катаклизму, балансируя на грани войны, можно с уверенностью сказать только одно – светская жизнь будет кипеть страстями и скандалами несмотря ни на что. Разборки, измены, взаимные обвинения, признания в любви – все это ежедневно становится достоянием общественности. Чтобы наши читатели ничего не пропустили "Дни.ру" собрали у себя все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 февраля 2019 года.



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