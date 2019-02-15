Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 февраля 2019 года
"Уже два года не встает": раскрыты карты обманувшей Виторгана Собчак
Ксению Собчак продолжают преследовать скандалы. Сплетни и кривотолки о личной жизни ведущей, которой народная молва приписывает страстный роман с режиссером Константином Богомоловым за спиной у своего законного мужа актера Максима Виторгана, и не думают стихать.
Однако появляются и новые поводы перемыть светской львице косточки. На этот раз ее обвинили в воровстве формата для своего нового шоу. В ответ ведущая выступила с ответными обвинениями, что дало ее оппоненту повод для новых обвинений.
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