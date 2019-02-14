Скотское отношение к 85-летнему Лановому вызвало оторопь

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал авиакомпанию "Победа" после инцидента с артистом. Василия Ланового не пустили на борт самолета из-за того, что кофр и один из чемоданов артиста превысили требования по размеру ручной клади.

"С каких это пор у нас формализм стал нормой вещей? Или легендарный "Офицер" и Народный артист СССР это для авиакомпании "Победа" пустой звук? Почему другие авиакомпании разрешают перевозить более габаритные грузы, а им вдруг нельзя, безопасность, видите ли, пострадает?" – возмутился Манукян в беседе с "Дни.ру". Такое отношение к Лановому вызвало у эксперта оторопь.

"Они не пустили на рейс 85-ти летнего артиста, летевшего на бесплатный концерт в Ростов-на-Дону, который был приурочен к Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. А достойны ли они теперь носить это гордое название "Победа"?" – задался вопросом Вадим Манукян. Он заявил, что это абсолютно дикая ситуация.

"Как это назвать? Что за бездушие? Что за цинизм? Я был на этом концерте, на который Лановой в итоге все же добрался рейсом позже. Он фонтанировал стихами и песнями, делился воспоминаниями о славном прошлом", - вспомнил эксперт. Манукян считает, что авиакомпания обязана теперь молить Василия Ланового о прощении. "Но им, похоже, даже не стыдно, прикрылись правилами и даже не извинились за произошедшее. Безобразие!" – заявил эксперт.

Ранее Лановой прокомментировал вопиющий инцидент. "Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта", – цитирует артиста сетевое издание m24.

Однако, как рассказал Лановой, сотрудник компании "даже разговаривать не стал" и не принял деньги. В итоге знаменитый актер опоздал на посадку, ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.