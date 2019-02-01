"Чартова дюжина" готова к финалу: Питер примет XII церемонию "НАШЕго Радио"

Эксперты определились с пятерками номинантов "Чартовой Дюжины" 2019 года. Церемония вручения XII Ежегодной национальной премии "НАШЕго Радио" впервые пройдет в Санкт-Петербурге, на одной из крупнейших площадок города – в "Ледовом Дворце".

Масштабное шоу, организованное "НАШИМ Радио", в этом году пройдет в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Северной столице. Оно осветит все достижения отечественной музыкальной индустрии за прошедший год. На сцену выйдут как мэтры жанра, так и яркие молодые исполнители, которые попадали на вершины "Чартовой дюжины" в 2018 году.

Среди участников церемонии - известные актеры, журналисты, музыкальные критики. На церемонии вручения премии выступят "ДДТ", Глеб Самойлов и TheMatrixx, LOUNA, LUMEN, "Сурганова и Оркестр" иTheHatters.

До церемонии вручения премии "Чартова дюжина" осталось совсем немного времени – она состоится 16 февраля. Претендентов на нее выбирали в 2 этапа. На первом голосовали члены экспертного совета – музыканты, журналисты, представители индустрии. Они и определили пятерки номинантов.

А на втором этапе проголосовать за любимого артиста могут все слушатели "НАШЕго Радио". Он стартовал 1 января 2019 года в 00:01. Эти голоса и определят победителей.

Итак, лучший релиз года - номинация "Альбом": Anacondaz – "Я Тебя Никогда", Noize MC – "Хипхопера: Орфей и Эвридика", "Аквариум" – "Время N", "ДДТ" – "Галя, Ходи", "Дельфин" – "442".

Лучший исполнитель – номинация "Солист": Александр Красовицкий (AnimalДжаZ), Алексей Горшенев ("Кукрыниксы"), Илья Лагутенко ("Мумий Тролль"), Максим Покровский ("Ногу Свело!"), Тэм Булатов (LUMEN).

Лучшая исполнительница – номинация "Солистка": Диана Арбенина ("Ночные Снайперы"), ДиляраВагапова ("Мураками"), Земфира, Лусинэ Геворкян (LOUNA), Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр").

Лучший коллектив – номинация "Группа": "Аквариум", "БИ-2", "ДДТ", "Порнофильмы", "Сплин".

Номинация "Дуэт": "25/17" и "Аффинаж" – "Моряк", ST feat. "Ленинград" – "Балалайка", Вася Васин feat.Биртман и LilDik – "Дамам", Михаил Башаков и Сергей Чиграков (проект #патроновдохрена) – "Быть знаменитым", Сергей Шнуров и Леонид Агутин – "Какая-то фигня".

Лучшее событие года – номинация "Концерт": TheHatters – большие сольные концерты (Москва и Санкт-Петербург), Алиса – "35 лет" (Москва и Санкт-Петербург), "БИ-2" – "Горизонт Событий" (27.10.18, СК Олимпийский), "Группировка Ленинград" – "В Зените" (19.10.2018, Зенит-Арена), Фестиваль "Наши в городе" – (11.08.2018, Москва, Васильевский спуск).

В номинации "Взлом" можно проголосовать за группы: VLNY, Гречка, Монеточка, "Рви Меха Оркестр" (победитель проекта "Высоцкий Фест"), "Шапито".

Выбрать лучших слушателям предстоит и в номинации "Поэзия": "Галя, ходи" ( Юрий Шевчук, "ДДТ"), "Когда пройдет сто лет" ( Александр Васильев, "Сплин"), "Лето в нашем гетто" (Максим Покровский, "Ногу Свело!"), "Летят вороны" (Дмитрий Ревякин, "Калинов Мост"), "Темный как ночь" (Борис Гребенщиков).

Лучшее видео года – номинация "Клип": 25/17 – "Ранен", Anacondaz – "Дубак", LittleBig – Skibidi, Dolphin – "387", "БИ-2" – "Черное солнце".

Голосовать за любимого артиста слушатели могут на сайте "НАШЕго Радио". Второй этап продлится до 23:59 15 февраля. Имена победителей будут объявлены 16 февраля 2019 года на церемонии вручения XII Ежегодной национальной премии "Чартова Дюжина".