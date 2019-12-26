"Губы-осьминоги": переделанную Дану Борисову перестали узнавать

"Продолжаю тему ухода за собой. Вчера в "Сторис" вы уже видели, что я сделала перманентный макияж бровей. Это наилучший результат, который был в моей жизни!" – написала телеведущая в "Инстаграм", дополнив пост видеороликом.
Однако большинство фолловеров не оценили перемены во внешности Даны Борисовой. Многие обратили внимание на губы знаменитости. "Боже, что с ней? Что с губами?", "Дана, ты не похожа на себя, что ты сделала с собой?", "Вы уже на Дану не похожи! Скорее всего, кукла надувная, натянутая, все стало некрасиво!", "Губы-осьминоги", "Можно только сожалеть об увиденном", – раскритиковали телеведущую подписчики.
Отметим, что у Даны снова не лучший период в жизни. В Сети ходят самые разные слухи, из-за которых поклонники думают, будто Борисова снова наркозависима. Звезда все отрицает.
За последний месяц на Дану Борисову свалилось множество проблем. Она поссорилась с 12-летней дочерью, отец которой явился в дом теледивы с полицией и скорой. Наследница заявила, что Дана Борисова вернулась к пагубному пристрастию.
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