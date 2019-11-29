"Вынос мозга был мощный": альфонса из шоу "Танцы" разыскивает полиция

Свою долю славы получил каждый участник проекта, к примеру, Эльсевар Мурадов. Молодой человек показал себя как профессионал в хип-хопе. Юноша не только активно участвовал в жизни телешоу, но и вел занятия для всех желающих, где показывал основные элементы жанра.
Парень стал весьма узнаваемой личностью. Однажды он приехал в Казань, чтобы провести танцевальный мастер-класс. Правда, что-то пошло не так. Популярность вскружила Эльсевару голову, и танцор решил пойти на мошенничество, чтобы подзаработать.
Для этого он создал целую стратегию. Свою группу Эльсевар набрал почти из одних девушек. Мурадов сказал, что после занятий они будут сотрудничать с компанией RAAVA MUSIC, в которую входят рэп-исполнители Джони, Эльман и Андро. Конечно, юные прелестницы были воодушевлены обещаниями танцора.
По словам девушек, Эльсевар утверждал, что они будут сниматься в клипах артиста лейбла. Он собирал с них деньги на костюмы. 20 красавиц поверили хип-хоп-исполнителю. Многие отдали ему свои сбережения.
"Как мы в это все поверили, уже другой вопрос. Вынос мозга был мощный. И в доверие неплохо втирался. Предложил мне отношения, чтобы я еще раз повелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того, как я начала трясти с него расписку, скрылся", – рассказала одна из участниц коллектива.
Как только стало ясно, что ни о каких проектах не может быть и речи, девушка незамедлительно обратилась в полицию. Ведется масштабное расследование, отмечает издание Teleprogramma.pro.
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