Россияне молятся за Дмитрия Борисова после известия об онкологии

В Сети муссируется информация, будто у Дмитрия Борисова рак. Зрители обратили внимание на изможденный вид телеведущего. Корреспондент "Дни.ру" связался с представителем Первого канала, чтобы прояснить ситуацию.

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