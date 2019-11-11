Сыну Иннокентия Смоктуновского вызвали медиков

Сыну актера Иннокентия Смоктуновского понадобилась медицинская помощь. Как уточняет РЕН ТВ, накануне Филипп почувствовал себя плохо: мужчина пожаловался на слабость и недомогание. Прибывшие врачи приняли решение оставить его дома.
Напомним, Филипп Смоктуновский учился в Щукинском училище, но так и не смог окончить его. Благодаря знаменитому отцу он исполнил несколько ролей в кино. В числе его работ такие фильмы, как "Мертвые души"", Маленькие трагедии" и "Двое под одним зонтом: Апрельская сказка", сообщает "Вечерняя Москва".
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