Россияне молятся за Градского после экстренной операции

Когда в прессе появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле, поклонники переполошились. Мэтру пришлось всех успокаивать. Он говорил в шутку: "Перелом шейки бедра – дело житейское. Золотой состав "Голоса" я бы изменил на "золотой сустав". Но тогда и подумать никто не мог, что положение серьезное...

В шестом сезоне вокального телепроекта "Голос", в котором наставником был Градский, в студии установили пандус. Благодаря ему артист поднимался на площадку. Помощники помогали мэтру занять место в кресле.

Во время последнего кремлевского концерта Кобзона в сентября 2017 года Александра Градского выводили на сцену под руки. Иосиф Давыдович тогда объявил друга: "Сейчас на сцену выйдет артист, превозмогая адскую боль. В трех местах у него сломана нога, но он все равно согласился прийти и выступить".

Судя по всему, за два года проблем со здоровьем у певца стало больше. Обездвиженного музыканта сфотографировали на коляске возле телецентра "Останкино". Известно, что мае-июне у него должна была пройти плановая операция на ногах, он на нее не решился. Но теперь, по слухам, состояние критическое. Потребовалась экстренная операция по замене суставов.

Сегодня поклонники молятся о выздоровлении любимого артиста. Сам он из-за проблем со здоровьем не хочет отмечать юбилей. 3 ноября ему исполнится 70 лет. Мол, состояние, настроение и все вокруг не способствует праздничному настроению.

Стоит напомнить, что у Александра Градского и без проблем с ногами хватает болячек. Он страдает от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Несколько лет назад из-за резкого скачка давления у певца открылось кровотечение и Александр Борисович попал в одну из московских больниц.