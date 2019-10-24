В Сети появилось свадебное видео Юлии Началовой

В честь этого знаменательного события исполнительница опубликовала на своей личной странице в Инстаграме архивный свадебный ролик. Звезда заявила, что в отличии от других девушек спокойно относится к торжественным церемониям бракосочетания и штампу в паспорте. Для них с супругом было, прежде всего, важно собрать вместе всех родственников и близких друзей. Поэтому она от всей души поблагодарила всех, кто в тот день был рядом с молодоженами.
"Собрать такое количество друзей вместе – дорогого стоит!", – призналась артистка.
Напомним,праздник влюбленные устроили в VEGAS Крокус Сити. Среди гостей было огромное количество звезд российского шоу-бизнеса, а в качестве ведущих были Лера Кудрявцева и Александр Анатольевич.
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