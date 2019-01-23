Водонаева оплакивает раздавленную беременную Лопыреву

Оголтелая толпа набросилась на фотомодель и посла ФИФА чемпионата мира по футболу Викторию Лопыреву за беременность от предпринимателя Игоря Булатова. Мол, увела красавца из семьи, а ведь его законная жена ждет ребенка. Звезда "Дома-2" встала на защиту Лопыревой.

"Я из тех людей, кто считает, что в аду есть отдельный круг, в котором томятся души изменников и женщин, которые уводят мужчин из семьи. Никаких оправданий таким поступкам я найти не могу. Но Виктория настаивает, что Игорь уже расстался с беременной женой, когда у них закрутился роман", – сообщила Водонаева.

Она в шоке от того, как хейтеры давят Викторию Лопыреву. "Стервятники просто сжирают Викторию в соцсетях. Я понимаю, что, когда красивая и знаменитая 35-летняя женщина беременеет от молодого и успешного предпринимателя, это не умещается в рамках представлений диванных экспертов о мире. Им было бы спокойнее, если бы Лопырева забеременела от какого-нибудь престарелого и богатого шейха, глядя на которого, ты вся пересыхаешь. Господа, ничего героического в ситуации с Лопыревой нет, но так травить беременную женщину – бесчеловечно", – заявила Алена.

Она попыталась разобраться, почему все набросились на будущую молодую мамочку. "То ли Виктория нажила себе слишком много врагов, выжидавших момент, чтобы смешать ее с дерьмом, то ли за последние пару лет россияне массово обрели безупречный моральный облик", – цитирует Водонаеву журнал "7Дней".

Виктория Лопырева интересным положением гордится, хотя и не любит распространяться об обрюхатившем сразу двух женщин отце ребенка. "Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца", – заверила красавица.