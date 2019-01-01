Трагическая история Сергея Зверева заставила рыдать всю Россию

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 1 января
Лента новостей
06:07
Что ждет Украину в 2019 году
23:45
К чему снится Снегурочка
17:06
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
16:26
Володин встретит Новый год на борту самолета
15:02
Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
14:36
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
13:30
Прижимающая девушку Глюк’oZа попалась на лжи
13:22
В Москве задержали американского шпиона
12:58
Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады
12:46
В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую
12:17
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
11:57
Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова
11:11
Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова
10:51
Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл
10:21
Подъезд сложился, как карточный домик: очевидец о взрыве в Магнитогорске
09:21
Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, десятки пострадавших под завалами
07:29
Звезда "Дома-2" беспринципно наживается на грязи
07:05
Главный Дед Мороз страны поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:19
Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
06:13
Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году
01:10
Главные политические счастливчики 2018 года
23:54
К чему снится новогоднее обращение президента
23:09
Интарс Бусулис поздравил "Дни.ру" с Новым годом
20:11
"Измены не было!": Собчак нашли нелепое оправдание
20:10
Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
19:03
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
18:00
Потратившая бешеную сумму Седокова встретит Новый год на работе
17:34
Михалкова поставила жирную точку в расколе "Уральских пельменей"
17:27
"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
16:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 декабря 2018 года
16:27
Неузнаваемого мужа Александровой приняли за Овечкина
16:17
В центре Петербурга охранники избили посетителя бара
15:59
Задержан убийца похищенной на машине москвички
15:36
Подурневшей Джулии Робертс поставили неутешительный диагноз
15:24
Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать
15:06
Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой
14:52
Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом
14:07
Волочкова в образе Пугачевой сделала громкое заявление о любимом мужчине
13:42
"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму
13:17
"Аж согнулась": на Рудковскую напали в канун праздника
13:06
Суеверная Боня покинула Россию перед Новым годом
12:33
"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову
12:00
Ведущий "Дома-2" вывел на чистую воду шарлатанов из "Школы экстрасенсов"
11:44
"Приготовил подарочек": сын предъявил жуков ошарашенному Галкину
11:17
Брыльска дала по рукам очарованному Боярскому
11:08
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
10:59
Как избежать обжорства на новогодних каникулах
10:35
Сидит и караулит: любовницу Тимати преследует безумец
10:15
Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона
10:02
Павел Буре в третий раз стал отцом
07:11
Любовный гороскоп на январь 2019 года
07:02
Жасмин поздравила "Дни.ру" с Новым годом
06:09
Потерявшая ребенка в тюрьме звезда шоу "Дом-2" жалеет о набранных килограммах
06:08
К чему снятся бенгальские огни
05:07
Приметы Нового года
01:17
Хромая утка и пьяница Порошенко: главные политические неудачники 2018 года
23:54
К чему снится свинья
23:11
Таисия Повалий поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:08
Гороскоп здоровья на январь 2019 года
21:54
Певицу Славу закрыли грудью после скандала с тяжелобольными детьми
21:47
"Всех выслать": русофоба Ковтуна гонят из России
21:41
Националиста Тесака повторно приговорили к 10 годам тюрьмы
21:33
Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
21:27
В Башкирии произошло смертельное ДТП
21:25
Известный режиссер и его жена срочно доставлены в больницу
21:16
"Был с другой бабой": подробности развода певицы Бьянки с мужем
21:11
Волжанку "избавили от порчи" на улице за 200 тысяч рублей
20:54
В Ижевске два человека пострадали из-за пьяного водителя
20:51
В семье Татьяны Овсиенко произошла трагедия
20:21
В Москве зарезали известного бизнесмена
20:10
В Свердловской области двое подростков избили врача палками
20:02
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура
19:39
Сын плюнул на Брэда Питта в Рождество
19:33
Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева
18:39
В Тюмени строители устроили потоп
18:20
Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
18:16
"Знакомы больше шести лет": новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова
18:03
Под Омском полностью сгорела фура
17:38
"Уже жрут": Гузеева откровенно о корпоративе программы "Давай поженимся!"
17:15
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ после скандала с гнусным обманом
17:02
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой
17:00
В Нижнем Новгороде накрыли наркопритон
16:57
Оставивший детей Киркоров пустится во все тяжкие
16:56
Одаренная дочь Тимати бросила вызов Волочковой
16:47
"Никто не позвонил": коллеги проигнорировали онкобольных Сенчукову и Рыбина
16:31
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
16:29
В Краснодаре загорелся вещевой рынок
16:24
"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой
16:09
Поглумившегося над сиротами Шнурова согнули в бараний рог
15:57
Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри
15:54
Дочь лишила ошарашенную Стриженову новогоднего отдыха
15:27
Счастливая Седокова объявила о пополнении
15:27
В центре Петербурга жилой дом под угрозой обрушения
15:16
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
14:49
Полмиллиона за платье: расточительность пышки из шоу "Дом-2" взбесила народ
14:47
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
14:41
В Ижевске ребенка сбили на пешеходном переходе
14:35
Порошенко остался в одиночестве перед Новым годом
14:29
В России запретили товары с Украины
14:05
Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму
Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона
Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать
Шоу-бизнес

Трагическая история Сергея Зверева заставила рыдать всю Россию

Фото: Dni.Ru
"На самом деле" – шоу, которое не имеет аналогов в России, ведь его участники подключены к детектору лжи на протяжении всего эфира. В течение 2018 года ведущий Дмитрий Шепелев смог вывести на чистую воду не одну отечественную знаменитость. 
прочитано 2897 раз

Жизнь оперной дивы Марии Максаковой похожа на голливудский блокбастер. Артистка бежала из страны, пережила убийство мужа – экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, скрывалась от бывших сторонников супруга, которые пытались отобрать у нее квартиру в Киеве, отбивалась от нападок прессы. Теперь звезда воюет с бывшей свекровью и новым мужем.

ПО ТЕМЕ

Зверев-младший узнал о смерти отца

Бывшая жена Краско осталась на улице после развода

Похоронившая мужа Максакова обнародовала связь с известным певцом

 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Мать беглого депутата Людмила Вороненкова заявила, что Денис, его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили под одной крышей – как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, что ребенок, которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно, ему не родной.

После в эфире программы "На самом деле" Первого канала Людмила рассказала, что после этих ее заявлений в прессе с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные. Пожилая женщина уверена, что злоумышленников подослала Максакова. Якобы вокалистка таким образом отомстила за недавнее разоблачение. К слову, новый муж Марии Далхат Халаев из Нальчика также добавил оперной диве проблем.

О новом браке Максаковой стало известно после того, как певица обвинила Халаева в мошенничестве. Артистка сообщила, что избранник втайне продал ее элитную квартиру в центре Москвы и скрылся с деньгами.

В студии Дмитрия Шепелева выяснилось, что этот союз был фиктивным. Максакова использовала молодого человека в корыстных целях. Правда, она не ожидала, что Халаев решится пойти на сделку с телевизионщиками и с предаст эту скандальную историю огласке.

Именно в эфире программы "На самом деле" открылись шокирующие подробности жизни сына шоумена Сергея Зверева – Сергея. История молодого человека заставила рыдать всю Россию.

На съемочной площадке Сергей Зверев-младший выяснил, что был усыновлен. Мать отказалась от него сразу после рождения, малыш оказался в иркутском детском доме, откуда его в трехлетнем возрасте и забрала звезда.

Редакторы программы "На самом деле" помогли отыскать молодому человеку биологическую мать – ею оказалась жительница Иркутска Виктория Парфенова. Женщина долго не могла принять Сергея, не хотела идти на контакт, скрывала имя его отца. Со временем отношения матери и сына наладились, однако раскрывать подробности рождения Зверева-младшего она все равно не хотела.

Тогда создатели шоу провели собственное расследование. Выяснилось, что биологического отца Сергея давно нет в живых. Также у отпрыска шоумена есть единокровный брат Евгений Бердоносов, генетическое родство с которым подтвердила экспертиза–ДНК.

Народный артист Иван Краско также затесался в ряды участников скандального шоу. 88-летняя звезда выясняла отношения с 28-летней женой и еще более молодой пассией.

Престарелым актером заинтересовалась юная массажистка Юлия Кичемасова. Девушка оказывала Краско знаки внимания, активно искала встреч. Отметим, что Иван Иванович был не против общения с красоткой.

К слову, жена Краско Наталья Шевель новое увлечение мужа, мягко сказать, не одобряла. Обиженная супруга то и дело закатывала скандалы.

Кричащая о своей любви к престарелому Ивану Ивановичу Кичемасова, прошла проверку на полиграфе. Эксперты выяснили, что Юлия не испытывает нежных чувств к артисту, девушка хотела воспользоваться протекцией Краско для поступления в театральное училище.

Между тем, именно в студии "На самом деле" Наталья Шевель сообщила, что ее брак с Иваном Краско распался. "Мы подали на развод. Мы с Иваном Ивановичем остались друзьями", – отметила Наталья.

Автор: Руслана Алексеева1 января 2019, 08:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

567

комментарии

Политика

Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Лазарев разбил зализывающего сердечные раны Билана
Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу

Юморист оказался инфицирован бывшей женой
Шоу-бизнес

Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова

Спусковым крючком для рассуждений сетевых сплетников стала эротичная фотография актрисы
Шоу-бизнес

"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов

Звезда быстро вернулась в форму
Шоу-бизнес

В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую

Ведущая решила выселить бывшую возлюбленную своего друга после того, как та предала историю огласке

Гороскоп

Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
Любовный гороскоп на январь 2019 года
Гороскоп здоровья на январь 2019 года

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru