Трагическая история Сергея Зверева заставила рыдать всю Россию
Жизнь оперной дивы Марии Максаковой похожа на голливудский блокбастер. Артистка бежала из страны, пережила убийство мужа – экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, скрывалась от бывших сторонников супруга, которые пытались отобрать у нее квартиру в Киеве, отбивалась от нападок прессы. Теперь звезда воюет с бывшей свекровью и новым мужем.
Мать беглого депутата Людмила Вороненкова заявила, что Денис, его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили под одной крышей – как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, что ребенок, которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно, ему не родной.
После в эфире программы "На самом деле" Первого канала Людмила рассказала, что после этих ее заявлений в прессе с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные. Пожилая женщина уверена, что злоумышленников подослала Максакова. Якобы вокалистка таким образом отомстила за недавнее разоблачение. К слову, новый муж Марии Далхат Халаев из Нальчика также добавил оперной диве проблем.
О новом браке Максаковой стало известно после того, как певица обвинила Халаева в мошенничестве. Артистка сообщила, что избранник втайне продал ее элитную квартиру в центре Москвы и скрылся с деньгами.
В студии Дмитрия Шепелева выяснилось, что этот союз был фиктивным. Максакова использовала молодого человека в корыстных целях. Правда, она не ожидала, что Халаев решится пойти на сделку с телевизионщиками и с предаст эту скандальную историю огласке.
Именно в эфире программы "На самом деле" открылись шокирующие подробности жизни сына шоумена Сергея Зверева – Сергея. История молодого человека заставила рыдать всю Россию.
На съемочной площадке Сергей Зверев-младший выяснил, что был усыновлен. Мать отказалась от него сразу после рождения, малыш оказался в иркутском детском доме, откуда его в трехлетнем возрасте и забрала звезда.
Редакторы программы "На самом деле" помогли отыскать молодому человеку биологическую мать – ею оказалась жительница Иркутска Виктория Парфенова. Женщина долго не могла принять Сергея, не хотела идти на контакт, скрывала имя его отца. Со временем отношения матери и сына наладились, однако раскрывать подробности рождения Зверева-младшего она все равно не хотела.
Тогда создатели шоу провели собственное расследование. Выяснилось, что биологического отца Сергея давно нет в живых. Также у отпрыска шоумена есть единокровный брат Евгений Бердоносов, генетическое родство с которым подтвердила экспертиза–ДНК.
Народный артист Иван Краско также затесался в ряды участников скандального шоу. 88-летняя звезда выясняла отношения с 28-летней женой и еще более молодой пассией.
Престарелым актером заинтересовалась юная массажистка Юлия Кичемасова. Девушка оказывала Краско знаки внимания, активно искала встреч. Отметим, что Иван Иванович был не против общения с красоткой.
К слову, жена Краско Наталья Шевель новое увлечение мужа, мягко сказать, не одобряла. Обиженная супруга то и дело закатывала скандалы.
Кричащая о своей любви к престарелому Ивану Ивановичу Кичемасова, прошла проверку на полиграфе. Эксперты выяснили, что Юлия не испытывает нежных чувств к артисту, девушка хотела воспользоваться протекцией Краско для поступления в театральное училище.
Между тем, именно в студии "На самом деле" Наталья Шевель сообщила, что ее брак с Иваном Краско распался. "Мы подали на развод. Мы с Иваном Ивановичем остались друзьями", – отметила Наталья.
Юморист оказался инфицирован бывшей женой
Спусковым крючком для рассуждений сетевых сплетников стала эротичная фотография актрисы
Звезда быстро вернулась в форму
Ведущая решила выселить бывшую возлюбленную своего друга после того, как та предала историю огласке