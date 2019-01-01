Разыгрывающая ужасную болезнь звезда "Дома-2" отменила свадьбу ради миллиона

Все чаще в "Доме-2" звучит звон свадебных колоколов, сумевшие найти свою любовь участники сочетаются узами брака. В 2019 году на телестройке под венец пойдут сразу три пары.

Отношения Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко нельзя назвать идеальными. Молодые люди часто конфликтуют. Зачинщицей скандалов обычно становится Рита, участник шоу "Дом-2" не всегда может удовлетворить "аппетиты" девушки.

"Когда отношения только начинаются, вы просто наслаждаетесь друг другом. А когда вы уже задумываетесь о будущем, тогда необходимо решать финансовые и жилищные вопросы. Я считаю, что каждая адекватная женщина будет спрашивать об этом у своего мужчины", – заявляет блондинка. Несмотря на частые разногласия, Яббаров и Ларченко намерены в следующем году отправиться в ЗАГС.

20-летний Роман Капаклы и 31-летняя Марина Африкантова недавно обручились. Жители телестройки уже назначили дату свадьбы – 7 июля 2019 года. Пара не планирует устраивать пышное торжество, после регистрации отношений Марина и Роман улетят в свадебное путешествие.

Отметим, что Капаклы стал победителем конкурса "Человек года -2018". В качестве главного приза участник "Дома-2" получит квартиру в Москве.

Между тем, Майя Донцова и Алексей Купин также мечтают сыграть свадьбу на шоу. Влюбленные хотели пожениться в 2018 году, однако девушке пришлось на некоторое время покинуть проект из-за ужасных проблем со здоровьем. К слову, после выписки из больницы Донцова не спешит возвращаться на "Дом-2".

Многие поклонники реалити-шоу уверены, что Майя и Алексей обманывают зрителей телестройки. Поговаривают, что Донцова не была больна. Влюбленные выдумали причину, чтобы отложить бракосочетание. Донцова и Купин планируют принять участие в конкурсе "Свадьба на миллион". По слухам, парочка состоит в сговоре с продюсерами телестройки: главный приз состязания уже обещан им.