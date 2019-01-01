Эффектная Меган Маркл затмила новорожденного сына Кейт Миддлтон

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 1 января
Лента новостей
14:58
Как пережить новогодние каникулы
13:04
Гороскоп на 2019 год
12:31
Обрушение моста в парке Горького попало на видео
06:07
Что ждет Украину в 2019 году
23:45
К чему снится Снегурочка
18:06
Украинцы устроили гнусную провокацию после трагедии в Магнитогорске
17:06
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
16:26
Володин встретит Новый год на борту самолета
16:06
Опубликовано новогоднее обращение Путина
15:02
Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
14:51
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов
14:36
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
14:01
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
13:30
Прижимающая девушку Глюк’oZа попалась на лжи
13:22
В Москве задержали американского шпиона
12:58
Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады
12:46
В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую
12:17
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
11:57
Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова
11:11
Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова
10:51
Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл
10:21
Подъезд сложился, как карточный домик: очевидец о взрыве в Магнитогорске
09:21
Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, десятки пострадавших под завалами
07:29
Звезда "Дома-2" беспринципно наживается на грязи
07:05
Главный Дед Мороз страны поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:19
Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
06:13
Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году
01:10
Главные политические счастливчики 2018 года
23:54
К чему снится новогоднее обращение президента
23:09
Интарс Бусулис поздравил "Дни.ру" с Новым годом
20:11
"Измены не было!": Собчак нашли нелепое оправдание
20:10
Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
19:03
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
18:00
Потратившая бешеную сумму Седокова встретит Новый год на работе
17:34
Михалкова поставила жирную точку в расколе "Уральских пельменей"
17:27
"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
16:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 декабря 2018 года
16:27
Неузнаваемого мужа Александровой приняли за Овечкина
16:17
В центре Петербурга охранники избили посетителя бара
15:59
Задержан убийца похищенной на машине москвички
15:36
Подурневшей Джулии Робертс поставили неутешительный диагноз
15:24
Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать
15:06
Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой
14:52
Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом
14:07
Волочкова в образе Пугачевой сделала громкое заявление о любимом мужчине
13:42
"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму
13:17
"Аж согнулась": на Рудковскую напали в канун праздника
13:06
Суеверная Боня покинула Россию перед Новым годом
12:33
"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову
12:00
Ведущий "Дома-2" вывел на чистую воду шарлатанов из "Школы экстрасенсов"
11:44
"Приготовил подарочек": сын предъявил жуков ошарашенному Галкину
11:17
Брыльска дала по рукам очарованному Боярскому
11:08
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
10:59
Как избежать обжорства на новогодних каникулах
10:35
Сидит и караулит: любовницу Тимати преследует безумец
10:15
Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона
10:02
Павел Буре в третий раз стал отцом
07:11
Любовный гороскоп на январь 2019 года
07:02
Жасмин поздравила "Дни.ру" с Новым годом
06:09
Потерявшая ребенка в тюрьме звезда шоу "Дом-2" жалеет о набранных килограммах
06:08
К чему снятся бенгальские огни
05:07
Приметы Нового года
01:17
Хромая утка и пьяница Порошенко: главные политические неудачники 2018 года
23:54
К чему снится свинья
23:11
Таисия Повалий поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:08
Гороскоп здоровья на январь 2019 года
21:54
Певицу Славу закрыли грудью после скандала с тяжелобольными детьми
21:47
"Всех выслать": русофоба Ковтуна гонят из России
21:41
Националиста Тесака повторно приговорили к 10 годам тюрьмы
21:33
Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
21:27
В Башкирии произошло смертельное ДТП
21:25
Известный режиссер и его жена срочно доставлены в больницу
21:16
"Был с другой бабой": подробности развода певицы Бьянки с мужем
21:11
Волжанку "избавили от порчи" на улице за 200 тысяч рублей
20:54
В Ижевске два человека пострадали из-за пьяного водителя
20:51
В семье Татьяны Овсиенко произошла трагедия
20:21
В Москве зарезали известного бизнесмена
20:10
В Свердловской области двое подростков избили врача палками
20:02
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура
19:39
Сын плюнул на Брэда Питта в Рождество
19:33
Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева
18:39
В Тюмени строители устроили потоп
18:20
Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
18:16
"Знакомы больше шести лет": новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова
18:03
Под Омском полностью сгорела фура
17:38
"Уже жрут": Гузеева откровенно о корпоративе программы "Давай поженимся!"
17:15
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ после скандала с гнусным обманом
17:02
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой
17:00
В Нижнем Новгороде накрыли наркопритон
16:57
Оставивший детей Киркоров пустится во все тяжкие
16:56
Одаренная дочь Тимати бросила вызов Волочковой
16:47
"Никто не позвонил": коллеги проигнорировали онкобольных Сенчукову и Рыбина
16:31
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
16:29
В Краснодаре загорелся вещевой рынок
16:24
"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой
16:09
Поглумившегося над сиротами Шнурова согнули в бараний рог
15:57
Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри
15:54
Дочь лишила ошарашенную Стриженову новогоднего отдыха
15:27
Счастливая Седокова объявила о пополнении
15:27
В центре Петербурга жилой дом под угрозой обрушения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать
Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова
Опубликовано новогоднее обращение Путина
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
Шоу-бизнес

Эффектная Меган Маркл затмила новорожденного сына Кейт Миддлтон

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Свадьба члена королевской семьи Великобритании принца Гарри на простой американской актрисе Меган Маркл стала, безусловно, главным событием 2018 года. На фоне этого грандиозного события даже померкло рождение третьего ребенка у Кейт Миддлтон, любимицы британцев.
прочитано 2763 раза

Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. Трансляция с грандиозного мероприятия велась британскими СМИ в прямом эфире. Буквально весь мир следил за бракосочетанием, а затем в Сети обсуждал каждую деталь свадебного образа Меган Маркл.

ПО ТЕМЕ

Королева подняла на смех Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Бессердечная Маркл бросила престарелого отца

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Действительно, для самого важного дня эффектная американка выбрала весьма скромное, но стильное закрытое белое платье с большим шлейфом. Завершали образ изящная диадема и нежный букет. Влюбленные буквально сияли от счастья во время торжественной церемонии бракосочетания и потом, когда вышли из церкви, чтобы обменяться поцелуем под пристальным вниманием мировых СМИ и многочисленных фанатов.

С тех пор Меган Маркл стала с завидной регулярностью появляться на публике. Комментаторы в интернете бурно обсуждали каждый ее выход в свет, причем не сколько то, что она делала, а то, как выглядела. По мнению большинства, которое, к слову, постоянно сравнивало (и продолжает это делать) с Кейт Миддлтон, женой принца Уильяма, старшего брата принца Гарри, Меган никак не может найти свой стиль. Якобы костюмеры постоянно экспериментируют над ее образом, но все их попытки продемонстрировать выигрышные стороны фигуры и скрыть менее удачные, пока не увенчались успехом.

А в последнее время их задача еще усложнилась. Дело в том, что вскоре после свадьбы Меган и Гарри объявили о скором прибавлении в семействе. В свой первый тур новоиспеченные супруги отправились втроем, и с тех пор Маркл то и дело с гордостью демонстрировала округлившийся живот. Говорят, первенец пары появится на свет уже весной.

Самое интересное, что в этой суете вокруг Меган общественность почти забыла о Кейт Миддлтон, которая до недавних пор являлась непререкаемой любимицей британцев. А ведь весной 2018 года она подарила Уильяму второго сына. И если в мае она еще демонстрировала не полностью восстановившуюся после родов фигуру, то в конце года явила миру совершенно стройное тело.

Автор: Наталья Аряева1 января 2019, 16:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

567

комментарии

Политика

Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Лазарев разбил зализывающего сердечные раны Билана
Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова

Оказалось, что у певицы и короля российской эстрады есть точка соприкосновения
Шоу-бизнес

Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве

Звезда планирует отдохнуть

Шоу-бизнес

"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов

Звезда быстро вернулась в форму
Шоу-бизнес

В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую

Ведущая решила выселить бывшую возлюбленную своего друга после того, как та предала историю огласке

Гороскоп

Гороскоп на 2019 год
Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
Любовный гороскоп на январь 2019 года

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru