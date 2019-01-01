Эффектная Меган Маркл затмила новорожденного сына Кейт Миддлтон

Свадьба члена королевской семьи Великобритании принца Гарри на простой американской актрисе Меган Маркл стала, безусловно, главным событием 2018 года. На фоне этого грандиозного события даже померкло рождение третьего ребенка у Кейт Миддлтон, любимицы британцев.

Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. Трансляция с грандиозного мероприятия велась британскими СМИ в прямом эфире. Буквально весь мир следил за бракосочетанием, а затем в Сети обсуждал каждую деталь свадебного образа Меган Маркл.

Действительно, для самого важного дня эффектная американка выбрала весьма скромное, но стильное закрытое белое платье с большим шлейфом. Завершали образ изящная диадема и нежный букет. Влюбленные буквально сияли от счастья во время торжественной церемонии бракосочетания и потом, когда вышли из церкви, чтобы обменяться поцелуем под пристальным вниманием мировых СМИ и многочисленных фанатов.

С тех пор Меган Маркл стала с завидной регулярностью появляться на публике. Комментаторы в интернете бурно обсуждали каждый ее выход в свет, причем не сколько то, что она делала, а то, как выглядела. По мнению большинства, которое, к слову, постоянно сравнивало (и продолжает это делать) с Кейт Миддлтон, женой принца Уильяма, старшего брата принца Гарри, Меган никак не может найти свой стиль. Якобы костюмеры постоянно экспериментируют над ее образом, но все их попытки продемонстрировать выигрышные стороны фигуры и скрыть менее удачные, пока не увенчались успехом.

А в последнее время их задача еще усложнилась. Дело в том, что вскоре после свадьбы Меган и Гарри объявили о скором прибавлении в семействе. В свой первый тур новоиспеченные супруги отправились втроем, и с тех пор Маркл то и дело с гордостью демонстрировала округлившийся живот. Говорят, первенец пары появится на свет уже весной.

Самое интересное, что в этой суете вокруг Меган общественность почти забыла о Кейт Миддлтон, которая до недавних пор являлась непререкаемой любимицей британцев. А ведь весной 2018 года она подарила Уильяму второго сына. И если в мае она еще демонстрировала не полностью восстановившуюся после родов фигуру, то в конце года явила миру совершенно стройное тело.