Пустилась в пляс: Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы

Одна из самых известных супружеских пар России – Алла Пугачева и Максим Галкин появилась на избирательном участке в Новых Черемушках в Москв. Знаменитостей встретили игрой на гармони и танцевальным номером.



Чета отправилась голосовать около полудня. Первым свой гражданский долг выполнил Галкин. Хотя он и проживает в Подмосковье, но прописан именно в данном районе столицы.

После мужа отметку в бюллетене поставила и сама Примадонна. Знаменитости воздержались от каких-либо комментариев своего выбора. Однако, по их словам, сидеть дома сложа руки в такой день точно не стоит. "От каждого из нас зависит будущее!, – резюмировали супруги.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.

"Сочинение на тему "Как мы прощались с летом". Прощались легко и надолго, до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!" – подписал кадры музыкант. На фото звезды с радостными улыбками запечатлены на фото моря в Сочи, где проходит музыкальный фестиваль "Новая волна".

