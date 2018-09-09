Беременная Таня Терешина оправдала мужа-изменника

В соцсетях разгорелся скандал вокруг жениха Татьяны Терешиной. Его засняли в объятиях с миловидной блондинкой.



Будущий муж певицы позволял себе обнимать и гладить по ноге свою "подругу". Более того, Олег задирал девушке футболку.

Внимательные пользователи Сети уже вычислили, что девушка, с которой проводил время избранник Терешиной, работает стоматологом. Скорее всего, она не знала о его предстоящей свадьбе с известной исполнительницей.

Попавшие в Сеть кадры огорчили поклонников Терешиной. Они поспешили сообщить знаменитости о неверности молодого человека.

Однако, на удивление фанатов, она крайне спокойно отреагировала на "загул" любимого. Татьяна заявила в своем Instagram, что не собирается из-за этого отменять запланированную свадьбу. Более того, она оправдала мужа: мол, выпил и позволил себе лишнего.

"Короче, по факту ничего ужасающего я не увидела. Господи, мы еще и не то делаем друг при друге. У нас страстные, не совсем стандартные отношения", – резюмировала певица. По мнению Терешиной, девушка специально устроила провокацию, чтобы разрушить чужие отношения.