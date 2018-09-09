Инфицированный Леонтьев нашел неожиданное спасение
После новости о диагностировании у Леонтьева пневмонии певец находится под надзором медиков. Однако это не единственное, что помогает артисту сохранять бодрость духа.
По словам Леонтьева, именно внимание и сочувствие "лечит и греет". Певец сопроводил пост словами благодарности в адрес почитателей своего творчества.
Таким образом, исполнитель посчитал себя обязанным успокоить взволнованную общественность. Поклонники и так расстроены тем, что Леонтьев не смог принять участие в концерте в рамках конкурса "Новая волна".
Ранее Леонтьев сам раскрыл причины своего отсутствия на сцене, чтобы не пугать поклонников и избежать лишних домыслов. Он опубликовал в соцсетях новость о том, что медики нашли у него воспаление легких – болезнь, халатное отношение к которой, чревато страшными последствиями.
Певица рассказала о злоключениях
Почему похороны певца прошли весело
Музыкант поделился откровенной историей
Скандал с актером приобрел новые обороты