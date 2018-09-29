Суббота выдалась весьма щедрой на громкие скандалы. Напутствие покойной Принцессы Дианы для Меган Маркл, интимное признание Агаты Муцениеце, слезы Леры Кудрявцевой и Пелагеи – все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 сентября 2018 года, в подборке Dni.ru.

Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы

Меган Маркл и Принц Гарри получили предупреждение от покойной Принцессы Дианы. По крайней мере, так считают экстрасенсы.

Принцесса Диана якобы говорила из потустороннего мира о "турбулентности" и "нестабильности" в браке Меган Маркл и Принца Гарри. С таким заявлением выступили близнеца Терри и Линда Джеймисон.

Назло Прилучному: Муцениеце призналась в интиме с продюсером

Агата Муцениеце неудачно подшутила над своими поклонниками. Актриса опубликовав в соцсетях сообщение о том, что спит с продюсером.

"Предрекая все догадки, официально заявляю! Да! Я сплю с продюсером! И не зря, ибо буду играть одну из главных ролей!" – написала Агата. Она добавила, что не станет называть имени любовника, чтобы осталась хоть какая-то тайна.

Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия

К Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" пришел прославленный фигурист, заслуженный тренер Александр Жулин. Он рассказал о смерти родителей, которые покинули этот мир с разницей в три месяца, и эта история довела ведущую до слез.





Бывшие жены ударили по слабому месту сраженного Кержакова



Адвокат, который представляет интересы бывших жен Александра Кержакова, раскрыл детали бракоразводного процесса. По его словам, суд примет во внимание, что сценарий разводов у футболиста повторяется.

По словам эксперта, Кержаков не хочет делиться с экс-супругами деньгами, что и стало причиной конфликтов.





Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале

Завершился третий выпуск нашумевшего шоу на "Первом канале". В ходе "нокаутов" Леонид Агутин, Лев Лещенко, Пелагея и Валерий Меладзе выбрали финалистов проекта "Голос 60+" .

Больше всего зрителям запомнилась Пелагея, так как перед ней стоял трудный выбор. Эксперту предстояло отправить домой троих подопечных.

Не сумев сдержать слез, она отправила в финал Лидию Музалеву и Ольгу Муравину. "Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс", – разоткровенничалась последняя.

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