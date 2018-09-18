"Застукала с молоденькой": жена Дзагоева забрала детей и убежала из Москвы

В семье футболиста Алана Дзагоева разыгралась настоящая драма. Жена спортсмена забрала детей и уехала из Москвы.

"Слышала, что жена застукала Алана с какой-то молоденькой девчонкой и приревновала. Там теща воду мутит. Она с самого начала считала, что Дзага для ее дочки – не самая подходящая партия", – рассказала EG.ru одна из приятельниц Заремы.

По словам подруги, в семейной жизни футболиста давно не все гладко. "Алан, когда выпьет, слетает с катушек. Из-за этого все конфликты. Может даже оскорбить жену. А Зарема – гордая, такое не прощает", – отметила женщина.

Дзагоева характер жены не пугает, и футболист частенько провоцирует Зарему на скандалы. Спортсмен может позволить себе поход в стриптиз-клуб или кальянную, веселье в таких местах не проходит без алкоголя.

"Однажды Алан завис ночью в стриптиз-клубе. Так накачался, что не мог идти без посторонней помощи. В таком состоянии собирался ехать домой на машине! Но друзья отговорили. Дзагу на его же "мерседесе" привез охранник ночного клуба", – продолжила знакомая супругов.

Сами герои скандала пока молчат. Отец футболиста Элизбар Дзагоев подтвердил, что в семье произошла размолвка, но подробности раскрывать отказался. "Я в личные дела сына стараюсь не лезть. Они молодые, с гонором. Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся", – отрезал он.

Алан и Зарема поженились в 2012 году. Жена подарила футболисту двух детей – мальчика и девочку. Сегодня старшей дочери спортсмена Элане уже пять лет, а сыну Хетагу два годика.