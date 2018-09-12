Ведущая "Давай поженимся!" сорвала съемки

Штатный астролог Первого канала Василиса Володина попала на больничную койку. Звезде придется сделать перерыв в работе.

Причиной госпитализации стала острая аллергическая реакция на антибиотики. Несколько недель назад знаменитость заболела, и медики выписали ей лекарства. Как оказалась у Володиной была непереносимость к одному из компонентов лекарства.

После начала приема появилась крапивница, появился сильный отек на лице. Василиса не обратила внимания на симптомы и дискомфорт и отправилась на работу. Во время съемок очередного выпуска передачи "Давай поженимся!" астрологу стало плохо.

Работу остановили, прибывшие врачи скорой помощи сделали Володиной укол. Съемочный процесс был практически сорван, однако ведущая, немного придя в себя, вернулась в студию и доработала смену, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Со мной все в полном порядке. Мы бодры! Веселы! Если серьезно, немного отдыхаю и оздоравливаюсь между съемками. Страдаю точно меньше, чем средневековые пациенты лекарей", – заявила чуть позже астролог в своем Instagram.

Также Василиса обратилась и к представителям прессы. "У меня нет тяжелых болезней, непоправимых состояний, алкоголизма, беременности и шизофрении, о которых вы все равно напишете через десять минут. Звонить и писать не надо. Дайте покоя!" – жестко высказалась соведущая брачного шоу.