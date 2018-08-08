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"Ломятся прямо в дом!": адвокат Петросяна забил тревогу

Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с артисткой Еленой Степаненко, рассказал о новых деталях в резонансной истории. По его словам, в погоне за сенсацией журналисты начали буквально вламываться в к Петросяну в квартиру, а также в рабочий кабинет самого специалиста.

Продолжение: Это заговор: настоящая причина развода Петросяна и Степаненко вызвала шок
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Адвокат признался, что грубость со стороны журналистов вызывает у него серьезные опасения. Он добавил, что если папарацци продолжат вести себя некорректно, он будет вынужден обратиться к правоохранителям.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

"Журналисты отдельных изданий, фактически нарушая закон, вламываются в квартиры и дома бывших и действующих сотрудников Евгения Вагановича, врываются в служебные помещения, по месту работы родственников и ведут себя грубо и вызывающе", – рассказал Жорин в своем Instagram. По словам специалиста, он и его клиент стараются вести себя понимающе, но сотрудники прессы настолько "разошлись", что адвокат пригрозил им полицией, если те не остановятся.

Кроме того, Жорин подчеркнул, что Петросян и Степаненко пытались сделать так, чтобы в СМИ не узнали об их разводе. Однако информация все равно просочилась в прессу. Адвокат заверил, что он "понятия не имеет, кто слил в Сеть эту информацию".

Позже стало известно, что Сергей Жорин опроверг информацию о том, что его клиент с супругой Еленой Степаненко нажил имущество на полтора миллиарда рублей. "Я не знаю, откуда эта цифра взялась", – сказал он. По словам специалиста, "имущества много", но в деле нет полной описи и оценки.

Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, виновницей развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Теперь артисты делят совместно нажитое имущество, которое оценивается в полтора миллиарда рублей.

8 августа 2018, 18:56
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Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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