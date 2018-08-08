"Он тупой": Водонаева резко высказалась о муже-изменнике Лорак

Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала скандал в семье певицы Ани Лорак. Звезда рассказала, как бы она поступила в подобном конфликте.

"Партнер, находящийся в браке с публичным человеком, больше других обязан осознавать свою ответственность, в противном случает он – тупой. Простите за это слово, но другое я не подобрала", – резко высказалась Алена в сторону супруга Лорак Мурата Налчаджиоглу. Звезда отметила, что предпочитает не называть по именам мужчин, изменяющих жене находясь "публичном" браке.

Телеведущая отметила, что муж буквально "нагадил на безупречную репутацию Лорак", которая ранее никогда не была замечена в скандалах. Этот поступок она охарактеризовала как безответственный, не умный и недостойный.

По словам Водонаевой, не нужно боятся расторжения брака если муж изменяет и былых чувств больше нет. "Что для вас лучше: разоблачение мужа-изменника и крах публичной идиллии или честный развод сразу после того, как чувства охладели? (…) Я бы из двух вышеперечисленных вариантов всегда выбрала бы второй. (…) Надо обладать смелостью и быть честным по отношению к себе и разводиться до того, как все СМИ будут публиковать видео, как твой муж зажимает какую-то девку в клубе. В разводе нет ничего позорного, в изменах — есть", – рассудила телеведущая.

Публикация от ��anilorak ��Фан клуб |06.06.17| (@anilorak_ani_fan) 2 Авг 2018 в 9:23 PDT

Алена поведала, что в шоу-бизнесе много пар, которые давно потеряли интерес друг другу, но продолжают быть вместе в угоду образу идеальной семьи. Ради лайков в соцсетях многие знаменитости наплевали на свое личное счастье и обманывают поклонников.

Звезда предположила, что проблемы в браке украинской певицы, скорее всего, возникли уже давно и нет смысла искать виноватых. "Ответственность, конечно, всегда на том, кто пошел налево, но вина может лежать и на жене. Брак нужно беречь и днем и, особенно, ночью. Если же сохранять уже нечего: едем подавать заявление на развод, а потом во все тяжкие..." – цитирует Алену Водонаеву 7 Дней. ru.