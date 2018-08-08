"Получила от него миллионы": Брэд Питт отбился от лживой Анджелины Джоли

После публичных заявлений Анджелины Джоли о том, что она не получала от Брэда Питта средства на содержание детей, общественность чуть не растерзала актера. Однако голливудская звезда сумела вернуть себе доброе имя, предоставив все необходимые документы. Таким образом, Питт доказал, что после развода оставил экс-супруге даже больше, чем требовалось.

43-летняя актриса Анджелина Джоли не намерена давать поблажек Брэду Питту и хочет идти до конца. Судебные разбирательства звездной пары , которые должны определить, с кем будут жить дети, продолжаются уже два года.

Недавно Джоли обвинила Питта в неуплате алиментов. "У него есть определенные обязанности. Но с самого момента подачи заявления на развод Брэд не выплатил никаких значительных алиментов", – говорила актриса в суде.

Питт, в свою очередь, не стал медлить и предоставил документы, согласно которым он исправно перечислял бывшей пассии деньги, передает издание People. Более того, по словам друзей актера сумма, обозначенная на бумаге, была в несколько раз больше той, на которую экс-супруг Джоли согласился изначально.

Публикация от анджелина джоли (@andjelina_jolie) 22 Янв 2016 в 10:52 PST

Напомним, ранее Брэд Питт обвинил бывшую возлюбленную в тяжелых расстройствах психики. Якобы она подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности.

Анджелина Джоли, в свою очередь, утверждает, что ее муж алкоголик и нередко поднимал руку на детей. Обе звезды желают получить полную опеку над детьми, и если Питт еще готов к компромиссу, то Джоли непреклонна.

Брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.