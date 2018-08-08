Джигурда решил выкопать гроб покойной возлюбленной

Актер Никита Джигурда в шаге от получения многомилионного наследства покойной предпринимательницы Людмилы Браташ. Осталось утрясти некоторые сложности.

В одном из столичных судов прошло очередное слушание по этому скандальному делу. На заседании Джигурда заявил, что необходимо провести ДНК-экспертизу, чтобы выяснить действительна Светлана Романова, которое тоже претендует на имущество, является сестрой умершей бизнес-леди. Артист предложил выкопать гроб с телом Браташ и взять образец на анализ.

К сожалению для Никиты Борисовича, суд вряд ли прислушается к его требованиям. Ведь в этом процессе звезда всего лишь заинтересованное лицо. Романова подала иск против нотариуса Олега Чернявского. Он отказал ей в праве получения имущества Людмилы, ссылаясь на завещание Джигурды. Светлана не верит в подлинность этих бумаг, тем более на руках у артиста есть только дубликат документа.

Примечательно, что этот же душеприказчик стоит на пути Никиты Борисовича к грезам – завещанным миллионам. Чернявский должен выдать звезде свидетельство о праве распоряжаться несколькими квартирами в Москве, апартаментами в Париже, банковскими счетами в России и Швейцарии, и фирмой в США. Однако не делает этого.

Добавим, что мотивы душеприказчика станут ясны только на следующем заседании. Нотариуса обязали явиться в суд. Джигурда также обещал заглянуть на слушание, сообщает программа "ЧП" телеканала НТВ.

Напомним, за наследство Людмилы Браташ борются ее родная сестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших друзей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором он занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу в непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещанию предпринимательницы, все свои миллионы она оставила актеру. По словам Джигурды, документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артист подделал подпись Людмилы. Однако московский суд принял сторону актера.