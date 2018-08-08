У Кудрявцевой появился ребенок

В семье Леры Кудрявцевой произошло пополнение. Сын телеведущей Жан стал отцом, а сама она – бабушкой.

У наследника Леры Кудрявцевой, 28-летнего Жана, родился сын. Мальчику дали имя Лев. Радостную новость подтвердил бывший муж телеведущей, музыкант Сергей Ленюк. "Спасибо за поздравления, внука назвали в честь дедушки", – цитирует его Super.ru.

Отметим, что и сама звезда экранов в скором времени подарит первенца хоккеисту Игорю Макарову. Говорят, Кудрявцева хотела рожать за границей, но потом передумала и выбрала одну из подмосковных клиник. Чтобы не подвергать малыша опасности и больше отдыхать на свежем воздухе, Лера вместе с мужем перебралась за город.

Кудрявцева заканчивает последние приготовления к появлению малыша на свет, в том числе ищет няню. А недавно на своей официальной странице в Facebook она обратилась к подписчикам: "Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто".

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 30 Мар 2018 в 1:59 PDT

Ранее Лера пожаловалась на сильные головные боли. "Помогите найти бабку, которая пошепчет – и головная боль пройдет. Сил нет больше. Умоляю, не надо рекомендовать таблетки, тряпочки на голову, ванночки для ног и прочую лабуду. Прошла все уже, мне кажется, от неврологов в Германии, остеопатов и нитки на башке. Сил нет. Дайте бабку-говоруху, или как они там называются..." – попросила Кудрявцева.