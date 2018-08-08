"Какое-то брюзжание": Шнуров раскритиковал Земфиру

Сергей Шнуров заступился за молодых. Лидер группы "Ленинград" поддержал Монеточку в противостоянии с певицей Земфирой.

Шнуров выступает за молодость. Монеточка, по мнению музыканта, "прикольная". И тот факт, что гармонию она украла у группы Daft Punk, с точки зрения Сергея, говорит о смелости артистки.

Ранее певица Земфира высказалась о популярных исполнительницах Гречке и Монеточке. Звезда недовольна новыми кумирами россиян. "Выскажу мнение: Гречка – очень плохо", – написала Земфира. "Воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", – жестко подытожила артистка.

А вот у Монеточки, с точки зрения Земфиры, отличные песни. Да и выглядит девушка намного лучше Гречки. Однако голос – "омерзительный".

Шнуров не одобряет подобной критики. "По поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому. Я — за молодежь!" — заявил он в интервью порталу Spletnik.

Спросили Шнурова и о том, на чьей стороне он в истории с "разводом года". Музыкант ответил, что он однозначно за Евгения Петросяна, и посоветовал тому общаться с бывшей супругой Еленой Степаненко только через юристов. "Петросян, я с тобой!" – поддержал юмориста лидер "Ленинграда".